Колония
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Колония

Колония (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Double Team
Боевик, Комедия89 мин18+

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О фильме

Джек совершил ошибку, а такое не прощается, и он был помещен в Колонию, став «мертвецом» для всего остального мира, включая собственную семью. Здесь обитали «мертвые» лучшие шпионы и агенты со всей планеты.

Страна
США, Гонконг
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Колония»