Колония (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Double Team
Боевик, Комедия89 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Цуй
Харк
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ДРАктёр
Деннис
Родман
- Актёр
Микки
Рурк
- ПФАктёр
Пол
Фримен
- НЛАктриса
Наташа
Линдинжер
- ВКАктриса
Валерия
Кавалли
- ДБАктёр
Джей
Бенедикт
- ДДАктриса
Джоэлль
Дэво-Вуллион
- ББАктёр
Бруно
Билотта
- МОАктёр
Марио
Опинато
- ПМСценарист
Пол
Моунс
- Продюсер
Моше
Дайамант
- РНПродюсер
Рик
Натансон
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АБХудожник
Алессандро
Бентивенья
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- БПМонтажёр
Билл
Панкоу
- ППОператор
Питер
Пау
- ГЧКомпозитор
Гэри
Чан