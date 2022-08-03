Этот фильм пока недоступен
Колдовство: новый ритуал (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Подростковый хоррор «Колдовство: Новый ритуал» 2020 года — история о том, как желание стать сильнее легко превращается в зависимость от силы, которую не получается обуздать.
После того как мать старшеклассницы Лили повторно вышла замуж, девушка переезжает в новый для себя город, но в доме отчима чувствует себя чужой. В школе она знакомится с тремя девчонками-аутсайдерами, которые увлекаются магией и давно ищут четвертую — чтобы собрать полноценный ковен ведьм. Лили понимает, что и вправду обладает магической силой, а ритуалы дают ей уверенность и ощущение, что теперь она способна управлять собственной жизнью. Впрочем, есть и обратная сторона медали: контролировать желания не всегда получается, а последствия розыгрышей, казавшихся невинной шалостью, становятся все тяжелее.
Фильм «Колдовство: Новый ритуал» понравится ценителям подростковых триллеров. Но не ищите леденящих кровь хоррор-сцен — картина берет скорее мрачной атмосферой, а чрезмерной жестокости в ней нет.
- Режиссёр
Зои
Листер Джонс
- Актриса
Кейли
Спейни
- ГААктриса
Гидеон
Адлон
- ЛСАктриса
Лови
Симон
- ЗЛАктриса
Зои
Луна
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Дэвид
Духовны
- НГАктёр
Николас
Голицын
- ЧВАктёр
Чарльз
Вандерваарт
- ДМАктёр
Дональд
Маклин мл.
- Сценарист
Зои
Листер Джонс
- ПФСценарист
Питер
Филарди
- ДУПродюсер
Дуглас
Уик
- Продюсер
Люси
Фишер
- Продюсер
Джейсон
Блум
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЭМХудожница
Элсбет
Мамм