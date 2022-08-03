Колдовство: новый ритуал (фильм, 2020) смотреть онлайн

Подростковый хоррор «Колдовство: Новый ритуал» 2020 года — история о том, как желание стать сильнее легко превращается в зависимость от силы, которую не получается обуздать.



После того как мать старшеклассницы Лили повторно вышла замуж, девушка переезжает в новый для себя город, но в доме отчима чувствует себя чужой. В школе она знакомится с тремя девчонками-аутсайдерами, которые увлекаются магией и давно ищут четвертую — чтобы собрать полноценный ковен ведьм. Лили понимает, что и вправду обладает магической силой, а ритуалы дают ей уверенность и ощущение, что теперь она способна управлять собственной жизнью. Впрочем, есть и обратная сторона медали: контролировать желания не всегда получается, а последствия розыгрышей, казавшихся невинной шалостью, становятся все тяжелее.



Фильм «Колдовство: Новый ритуал» понравится ценителям подростковых триллеров. Но не ищите леденящих кровь хоррор-сцен — картина берет скорее мрачной атмосферой, а чрезмерной жестокости в ней нет.

