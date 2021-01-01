Кодекс киллера (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Анна – наемная убийца. Ее приемным отцом стал легендарный киллер Муди, обнаруживший ее во Вьетнаме еще маленькой девочкой – тогда она в одиночку убила четырех человек, которые ее похитили. На свой 70-летний юбилей Муди просит Анну помочь ему найти Лукаса Хейеса - человека, связанного с его прошлым во Вьетнаме. Вскоре люди, к которым Анна обращалась за помощью в поисках, оказываются убитыми. Но главный удар для Анны – смерть самого Муди. Теперь, чтобы отомстить, она отправится во Вьетнам.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Криминал, Детективы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- Актриса
Мэгги
Кью
- Актёр
Майкл
Китон
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ДРАктёр
Дэвид
Ринтул
- Актёр
Патрик
Мэлахайд
- РФАктёр
Рэй
Фиарон
- ОФАктёр
Ори
Феффер
- Актёр
Роберт
Патрик
- ФПАктёр
Флорин
Пьерсик мл.
- ТКАктёр
Тудор
Кирилэ
- РУСценарист
Ричард
Уэнк
- ЕБПродюсер
Екатерина
Бэйкер
- АБПродюсер
Андрей
Бончя
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ЮВАктёр дубляжа
Юрий
Высоцкий
- КВХудожница
Керин
Вагнер
- ОНХудожница
Оана
Новичова
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- РПКомпозитор
Руперт
Паркс