Кодекс киллера (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Анна – наемная убийца. Ее приемным отцом стал легендарный киллер Муди, обнаруживший ее во Вьетнаме еще маленькой девочкой – тогда она в одиночку убила четырех человек, которые ее похитили. На свой 70-летний юбилей Муди просит Анну помочь ему найти Лукаса Хейеса - человека, связанного с его прошлым во Вьетнаме. Вскоре люди, к которым Анна обращалась за помощью в поисках, оказываются убитыми. Но главный удар для Анны – смерть самого Муди. Теперь, чтобы отомстить, она отправится во Вьетнам.



Кодекс киллера смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.