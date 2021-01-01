Кодекс киллера
Wink
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Кодекс киллера
8.62021, THE PROTÉGÉ
Боевики, Детективы104 мин18+

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Кодекс киллера (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Анна – наемная убийца. Ее приемным отцом стал легендарный киллер Муди, обнаруживший ее во Вьетнаме еще маленькой девочкой – тогда она в одиночку убила четырех человек, которые ее похитили. На свой 70-летний юбилей Муди просит Анну помочь ему найти Лукаса Хейеса - человека, связанного с его прошлым во Вьетнаме. Вскоре люди, к которым Анна обращалась за помощью в поисках, оказываются убитыми. Но главный удар для Анны – смерть самого Муди. Теперь, чтобы отомстить, она отправится во Вьетнам.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кодекс киллера»

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