Книга Генри
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Книга Генри

Книга Генри (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.72017, The Book of Henry
Триллер, Драма100 мин18+

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О фильме

Вундеркинд Генри в одиночку разрабатывает план по спасению своей соседки Кристины от жестокого отчима. И реализовать этот план ему не помешает даже смертельная болезнь.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Книга Генри»