Книга джунглей 2
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Книга джунглей 2

Книга джунглей 2 (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.12003, The Jungle Book 2
Мультфильм, Приключения69 мин0+

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О фильме

Продолжение невероятной истории об удивительном мальчике, выросшем в джунглях. После того, как Маугли вернулся жить в настоящую человеческую семью, он обрел настоящую дружбу и любовь, но его прошлая жизнь в джунглях продолжает напоминать о себе. Малыш соскучился по своим друзьям, оставшимся в лесу. Друзья Маугли во главе с веселым мишкой Балу тоже очень скучают по своему «лягушонку».

Страна
США, Франция, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Музыка
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Книга джунглей 2»