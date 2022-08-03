Книга джунглей 2 (фильм, 2003) смотреть онлайн

Продолжение невероятной истории об удивительном мальчике, выросшем в джунглях. После того, как Маугли вернулся жить в настоящую человеческую семью, он обрел настоящую дружбу и любовь, но его прошлая жизнь в джунглях продолжает напоминать о себе. Малыш соскучился по своим друзьям, оставшимся в лесу. Друзья Маугли во главе с веселым мишкой Балу тоже очень скучают по своему «лягушонку».

