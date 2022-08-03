Клуб первых жен (фильм, 1996) смотреть онлайн
9.41996, The First Wives Club
Мелодрама, Комедия98 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ХУРежиссёр
Хью
Уилсон
- Актриса
Голди
Хоун
- Актриса
Бетт
Мидлер
- Актриса
Дайан
Китон
- Актриса
Мэгги
Смит
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актёр
Дэн
Хедайя
- СЧАктриса
Стокард
Ченнинг
- Актёр
Виктор
Гарбер
- СКАктёр
Стивен
Коллинз
- ЭБАктриса
Элизабет
Беркли
- РХСценарист
Роберт
Харлинг
- ОГСценарист
Оливия
Голдсмит
- НЭПродюсер
Ной
Экерман
- ТСПродюсер
Тод
Скотт Броди
- ТВХудожница
Теони
В. Элдридж
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- МШКомпозитор
Марк
Шейман