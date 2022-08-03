Клуб первых жен
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Клуб первых жен

Клуб первых жен (фильм, 1996) смотреть онлайн

9.41996, The First Wives Club
Мелодрама, Комедия98 мин18+

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О фильме

Три выпускницы колледжа встречаются спустя тридцать лет. Жизнь подруг складывалась похоже: все трое удачно вышли замуж и недавно разошлись с мужьями, обвиняя в случившемся юных красоток, которыми увлеклись их супруги…

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб первых жен»