Клетка (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.82000, The Cell
Ужасы, Криминал104 мин18+
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О фильме
Женщина-психиатр проникает в сознание серийного убийцы, находящегося в коме. На его счету уже почти десяток жертв — молодых девушек, которых маньяк истязает самым нечеловеческим образом, прежде чем лишить жизни.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ТСРежиссёр
Тарсем
Сингх
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- МЖАктриса
Марианн
Жан-Батист
- ДУАктёр
Джейк
Уэбер
- Актёр
Дилан
Бейкер
- КДАктёр
Колтон
Джеймс
- ДБАктёр
Джерри
Бекер
- ПБАктёр
Патрик
Бошо
- МПСценарист
Марк
Протосевич
- ДЛПродюсер
Донна
Лэнгли
- ЭМПродюсер
Эрик
МакЛеод
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- Актёр дубляжа
Игорь
Лифанов
- ЕКАктриса дубляжа
Елена
Комиссаренко
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ЭИХудожница
Эйко
Исиока
- ЭНХудожница
Эйприл
Напье
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ПЛОператор
Пол
Лофер
- Композитор
Говард
Шор