Клетка
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Клетка

Клетка (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.82000, The Cell
Ужасы, Криминал104 мин18+

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О фильме

Женщина-психиатр проникает в сознание серийного убийцы, находящегося в коме. На его счету уже почти десяток жертв — молодых девушек, которых маньяк истязает самым нечеловеческим образом, прежде чем лишить жизни.

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клетка»