Клан
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Клан

Клан (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.82015, El Clan
Триллеры, Драмы103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Правдивая история клана Пуччио. Эта семья похищала и убивала людей в 1980-х.

Клан смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Аргентина, Испания
Жанр
Криминал, Драмы, Триллеры
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клан»