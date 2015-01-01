Кибер (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.52015, Blackhat
Боевики, Фантастика127 мин18+
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Сюжет
Спокойная, размеренная жизнь современного мирового пространства в опасности. Разработки в области новейших технологий представляют главную угрозу человечеству. Лучшие ученые умы из США и Китая объединяют силы в борьбе против самой мощной кибернетической атаки.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Манн
- Актёр
Крис
Хемсворт
- ВЛАктёр
Ван
Лихом
- ТВАктриса
Тан
Вэй
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актёр
Холт
Маккэллани
- ЭОАктёр
Энди
Он
- РКАктёр
Ричи
Костер
- КБАктёр
Кристиан
Борл
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- ЙвАктёр
Йорик
ван Вагенинген
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- Продюсер
Майкл
Манн
- ТТПродюсер
Томас
Тулл
- БХПродюсер
Брайан
Х. Кэрролл
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- МКМонтажёр
Мако
Камицуна
- ДОМонтажёр
Джеремайя
О’Дрисколл
- СЕМонтажёр
Стивен
Е. Ривкин
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс
- АРКомпозитор
Аттикус
Рос�с