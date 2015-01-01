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Кибер (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.52015, Blackhat
Боевики, Фантастика127 мин18+

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Сюжет

Спокойная, размеренная жизнь современного мирового пространства в опасности. Разработки в области новейших технологий представляют главную угрозу человечеству. Лучшие ученые умы из США и Китая объединяют силы в борьбе против самой мощной кибернетической атаки.

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Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кибер»

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