Кибер (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Спокойная, размеренная жизнь современного мирового пространства в опасности. Разработки в области новейших технологий представляют главную угрозу человечеству. Лучшие ученые умы из США и Китая объединяют силы в борьбе против самой мощной кибернетической атаки.



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