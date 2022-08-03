Wink
Фильмы
Хуже, чем ложь

Хуже, чем ложь (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Misconduct
Триллер, Криминал101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Когда амбициозный молодой юрист берется за большое дело против влиятельного и безжалостного исполнительного директора крупной фармацевтической компании, он оказывается втянут в мир шантажа и коррупции.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хуже, чем ложь»