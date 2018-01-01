Wink
Детям
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Актёры и съёмочная группа фильма «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»

Режиссёры

Эндрю Адамсон

Эндрю Адамсон

Andrew Adamson
Режиссёр

Актёры

Бен Барнс

Бен Барнс

Ben Barnes
АктёрPrince Caspian
Джорджи Хенли

Джорджи Хенли

Georgie Henley
АктрисаLucy Pevensie
Скандар Кейнс

Скандар Кейнс

Skandar Keynes
АктёрEdmund Pevensie
Уильям Моусли

Уильям Моусли

William Moseley
АктёрPeter Pevensie
Анна Попплуэлл

Анна Попплуэлл

Anna Popplewell
АктрисаSusan Pevensie
Серджо Кастеллитто

Серджо Кастеллитто

Sergio Castellitto
АктёрMiraz
Питер Динклэйдж

Питер Динклэйдж

Peter Dinklage
АктёрTrumpkin
Тильда Суинтон

Тильда Суинтон

Tilda Swinton
АктрисаThe White Witch
Уорвик Дэвис

Уорвик Дэвис

Warwick Davis
АктёрNikabrik
Винсент Грасс

Винсент Грасс

Vincent Grass
АктёрDoctor Cornelius

Сценаристы

Эндрю Адамсон

Эндрю Адамсон

Andrew Adamson
Сценарист
Кристофер Маркус

Кристофер Маркус

Christopher Markus
Сценарист
Стивен МакФили

Стивен МакФили

Stephen McFeely
Сценарист
К.С. Льюис

К.С. Льюис

C.S. Lewis
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Адамсон

Эндрю Адамсон

Andrew Adamson
Продюсер
Марк Джонсон

Марк Джонсон

Mark Johnson
Продюсер
Филип Стюер

Филип Стюер

Philip Steuer
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Трофимов

Александр Трофимов

Актёр дубляжа
Александра Матвеева

Александра Матвеева

Актриса дубляжа
Андрей Кошкин

Андрей Кошкин

Актёр дубляжа
Глеб Гаврилов

Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Виктория Войнич-Слуцкая

Виктория Войнич-Слуцкая

Актриса дубляжа

Художники

Жуль Кук

Жуль Кук

Jules Cook
Художник
Стюарт Кернс

Стюарт Кернс

Stuart Kearns
Художник
Фрэнк Уолш

Фрэнк Уолш

Frank Walsh
Художник
Айзис Массенден

Айзис Массенден

Isis Mussenden
Художница
Керри Браун

Керри Браун

Kerrie Brown
Художница

Монтажёры

Джош Кэмпбелл

Джош Кэмпбелл

Josh Campbell
Монтажёр
Сим Эван-Джонс

Сим Эван-Джонс

Sim Evan-Jones
Монтажёр

Операторы

Карл Вальтер Линденлауб

Карл Вальтер Линденлауб

Karl Walter Lindenlaub
Оператор

Композиторы

Гарри Грегсон-Уильямс

Гарри Грегсон-Уильямс

Harry Gregson-Williams
Композитор