Хроники Нарнии: Принц Каспиан (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» — это захватывающее фэнтезийное приключение, основанное на произведениях Клайва Льюиса. Лента продолжает цикл историй о Нарнии и рассказывает о возвращении четверых детей — Люси, Эдмунда, Питера и Сьюзан — в магическую страну, где они становятся свидетелями угнетения народа Нарнии новым правителем, злым королем Миразом.
Дети объединяют усилия с новыми союзниками, чтобы вернуть на престол законного наследника, изгнанного принца Каспиана. Вместе они сражаются против злого короля Мираза и его воинов, но удастся ли им принести мир и спокойствие в Нарнию? Фильм полон захватывающих битв, волшебства и приключений, магических существ и красочных пейзажей. Он заставляет зрителя поверить в силу дружбы и верности, а также показывает, что искренность и доброта всегда побеждают зло.
«Хроники Нарнии: Принц Каспиан» — это история о героизме, смелости и вере в чудеса, благодаря которой мы понимаем, что в каждом из нас скрыта сила изменить мир к лучшему. Смотреть «Хроники Нарнии 2» приглашаем на Wink!
СтранаПольша, США, Чехия
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время143 мин / 02:23
Рейтинг
- Режиссёр
Эндрю
Адамсон
- ББАктёр
Бен
Барнс
- ДХАктриса
Джорджи
Хенли
- СКАктёр
Скандар
Кейнс
- Актёр
Уильям
Моусли
- АПАктриса
Анна
Попплуэлл
- Актёр
Серджо
Кастеллитто
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Уорвик
Дэвис
- ВГАктёр
Винсент
Грасс
- Сценарист
Эндрю
Адамсон
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- КЛСценарист
К.С.
Льюис
- Продюсер
Эндрю
Адамсон
- Продюсер
Марк
Джонсон
- ФСПродюсер
Филип
Стюер
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трофимов
- АМАктриса дубляжа
Александра
Матвеева
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кошкин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ЖКХудожник
Жуль
Кук
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- ФУХудожник
Фрэнк
Уолш
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- КБХудожница
Керри
Браун
- ДКМонтажёр
Джош
Кэмпбелл
- СЭМонтажёр
Сим
Эван-Джонс
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс