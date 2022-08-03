Хребет дьявола (фильм, 2001) смотреть онлайн
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О фильме
Сирота соглашается выполнить просьбу призрака. Атмосферный хоррор Гильермо дель Торо, который он сам считает своим любимым проектом.
Действие фильма разворачивается в 1939 году в Испании, на фоне завершения долгой гражданской войны. Мальчик Карлос становится сиротой после гибели родителей и попадает в приют «Санта-Люсия». Скитаясь по коридорам этого заведения, он встречает призрака недавно погибшего местного мальчика по имени Санти. Его душа не может найти покой, и привидение обращается к Карлосу с одной просьбой. Но у сироты и так много проблем в приюте — ему приходится противостоять главному хулигану, находить общий язык с другими мальчишками и искать способы выжить в месте, где кроются недетские секреты и тайны.
Сможет ли Карлос довериться призраку и выполнить его просьбу, узнаете в мистическом триллере «Хребет дьявола». Фильм смотреть 2001 онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- Актриса
Мариса
Паредес
- Актёр
Эдуардо
Норьега
- ФЛАктёр
Федерико
Луппи
- ФТАктёр
Фернандо
Тиельве
- ИГАктёр
Иниго
Гарсес
- ИВАктриса
Ирена
Виседо
- ХМАктёр
Хосе
Мануэль Лоренсо
- ФМАктёр
Франсиско
Маэстре
- ХВАктёр
Хунио
Вальверде
- БОАктриса
Берта
Охеа
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- АТСценарист
Антонио
Трасоррас
- ДМСценарист
Давид
Муньос
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- БНПродюсер
Берта
Наварро
- Продюсер
Педро
Альмодовар
- РБПродюсер
Роза
Бош
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПРХудожница
Пилар
Ревуэлта
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- ХНКомпозитор
Хавьер
Наваррете