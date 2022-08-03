Хребет дьявола (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сирота соглашается выполнить просьбу призрака. Атмосферный хоррор Гильермо дель Торо, который он сам считает своим любимым проектом.



Действие фильма разворачивается в 1939 году в Испании, на фоне завершения долгой гражданской войны. Мальчик Карлос становится сиротой после гибели родителей и попадает в приют «Санта-Люсия». Скитаясь по коридорам этого заведения, он встречает призрака недавно погибшего местного мальчика по имени Санти. Его душа не может найти покой, и привидение обращается к Карлосу с одной просьбой. Но у сироты и так много проблем в приюте — ему приходится противостоять главному хулигану, находить общий язык с другими мальчишками и искать способы выжить в месте, где кроются недетские секреты и тайны.



Сможет ли Карлос довериться призраку и выполнить его просьбу, узнаете в мистическом триллере «Хребет дьявола». Фильм смотреть 2001 онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

