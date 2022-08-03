Хребет дьявола
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Хребет дьявола

Хребет дьявола (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.02001, El espinazo del diablo
Ужасы, Триллер103 мин18+

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О фильме

Сирота соглашается выполнить просьбу призрака. Атмосферный хоррор Гильермо дель Торо, который он сам считает своим любимым проектом.

Действие фильма разворачивается в 1939 году в Испании, на фоне завершения долгой гражданской войны. Мальчик Карлос становится сиротой после гибели родителей и попадает в приют «Санта-Люсия». Скитаясь по коридорам этого заведения, он встречает призрака недавно погибшего местного мальчика по имени Санти. Его душа не может найти покой, и привидение обращается к Карлосу с одной просьбой. Но у сироты и так много проблем в приюте — ему приходится противостоять главному хулигану, находить общий язык с другими мальчишками и искать способы выжить в месте, где кроются недетские секреты и тайны.

Сможет ли Карлос довериться призраку и выполнить его просьбу, узнаете в мистическом триллере «Хребет дьявола». Фильм смотреть 2001 онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Испания, Мексика
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хребет дьявола»