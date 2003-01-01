Хозяин морей: На краю Земли (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма разворачивается во время наполеоновских войн. Военный парусник Ее Величества «Сюрприз», бороздящий просторы Атлантики, был неожиданно атакован огромным. Несмотря на тяжелые повреждения и потери, капитан Джек принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню...



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