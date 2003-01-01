Хозяин морей: На краю Земли (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.42003, Master and Commander: The Far Side of the World
Боевики, Драмы132 мин12+
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Сюжет
Действие фильма разворачивается во время наполеоновских войн. Военный парусник Ее Величества «Сюрприз», бороздящий просторы Атлантики, был неожиданно атакован огромным. Несмотря на тяжелые повреждения и потери, капитан Джек принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню...
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ПУРежиссёр
Питер
Уир
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Пол
Беттани
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- ЭВАктёр
Эдвард
Вудалл
- КЛАктёр
Крис
Ларкин
- МПАктёр
Макс
Пиркис
- ДРАктёр
Джек
Рэндалл
- МБАктёр
Макс
Бениц
- ЛИАктёр
Ли
Инглби
- РПАктёр
Ричард
Пейтс
- ПУСценарист
Питер
Уир
- ДКСценарист
Джон
Колли
- ПОСценарист
Патрик
О’Брайан
- СГПродюсер
Сэмюэл
Голдуин мл.
- ДХПродюсер
Дункан
Хендерсон
- ПУПродюсер
Питер
Уир
- ТАПродюсер
Тодд
Арноу
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- Актёр дубляжа
Андрей
Ургант
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- ВСХудожница
Венди
Стайтс
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- РБОператор
Рассел
Бойд
- АДКомпозитор
Айва
Дэвис
- РТКомпозитор
Ричард
Тоньетти