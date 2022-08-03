Действие разворачивается в послевоенном Берлине, превращенном в руины Второй мировой войной. Американский военный корреспондент Джейк Гейсмар оказывается втянутым в политические игры своей бывшей любовницей Леной Брандт, чей без вести пропавший муж становится объектом розыска как американской, так и советской армий.

