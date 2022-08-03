Хороший немец
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Хороший немец

Хороший немец (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, The Good German
Триллер, Военный103 мин18+

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О фильме

Действие разворачивается в послевоенном Берлине, превращенном в руины Второй мировой войной. Американский военный корреспондент Джейк Гейсмар оказывается втянутым в политические игры своей бывшей любовницей Леной Брандт, чей без вести пропавший муж становится объектом розыска как американской, так и советской армий.

Страна
США
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хороший немец»