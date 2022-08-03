Хороший немец (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, The Good German
Триллер, Военный103 мин18+
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О фильме
Действие разворачивается в послевоенном Берлине, превращенном в руины Второй мировой войной. Американский военный корреспондент Джейк Гейсмар оказывается втянутым в политические игры своей бывшей любовницей Леной Брандт, чей без вести пропавший муж становится объектом розыска как американской, так и советской армий.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Тоби
Магуайр
- ББАктёр
Бо
Бриджес
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- ДТАктёр
Джек
Томпсон
- РВАктриса
Робин
Вайгерт
- РИАктёр
Равиль
Исянов
- КОАктёр
Кристиан
Оливер
- ПАСценарист
Пол
Аттанасио
- БКПродюсер
Бен
Косгров
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- ФВПродюсер
Фредерик
В. Брост
- ДДХудожник
Даг
Дж. Мирдинк
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- Монтажёр
Стивен
Содерберг
- Оператор
Стивен
Содерберг
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман