Фильмы
Хороший немец
Актёры и съёмочная группа фильма «Хороший немец»

Режиссёры

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Режиссёр

Актёры

Джордж Клуни

George Clooney
АктёрJake Geismer
Кейт Бланшетт

Cate Blanchett
АктрисаLena Brandt
Тоби Магуайр

Tobey Maguire
АктёрTully
Бо Бриджес

Beau Bridges
АктёрColonel Muller
Тони Кёрран

Tony Curran
АктёрDanny
Лиленд Орсер

Leland Orser
АктёрBernie
Джек Томпсон

Jack Thompson
АктёрCongressman Breimer
Робин Вайгерт

Robin Weigert
АктрисаHannelore
Равиль Исянов

Ravil Isyanov
АктёрGeneral Sikorsky
Кристиан Оливер

Christian Oliver
АктёрEmil Brandt

Сценаристы

Пол Аттанасио

Paul Attanasio
Сценарист

Продюсеры

Бен Косгров

Ben Cosgrove
Продюсер
Грегори Джейкобс

Gregory Jacobs
Продюсер
Фредерик В. Брост

Frederic W. Brost
Продюсер

Художники

Даг Дж. Мирдинк

Doug J. Meerdink
Художник
Луиз Фрогли

Louise Frogley
Художница

Монтажёры

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Монтажёр

Операторы

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор