Хороший динозавр (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.22015, The Good Dinosaur
Мультфильм, Драма89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История дружбы юного бронтозавра Арло и маленького мальчика по имени Спот. Героям предстоит вместе совершить опасное путешествие и понять, что они не так уж и отличаются друг от друга.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПСРежиссёр
Питер
Сон
- Актёр
Джеффри
Райт
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- МНАктриса
Малиа
Нипай-Падилья
- РТАктёр
Райан
Типл
- ДМАктёр
Джек
МакГроу
- МСАктёр
Маркус
Скрибнер
- РОАктёр
Рэймонд
Очоа
- ДБАктёр
Джек
Брайт
- ПСАктёр
Питер
Сон
- Актёр
Стив
Зан
- ПХСценарист
Питер
Хеджес
- ЭМСценарист
Эдриан
Молина
- БПСценарист
Боб
Питерсон
- ПССценарист
Питер
Сон
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ДРПродюсер
Денис
Рим
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стэнтон
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- ГМАктёр дубляжа
Геннадий
Меньшиков
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- НКХудожник
Ной
Клочек
- СШМонтажёр
Стефен
Шаффер
- Композитор
Джефф
Дэнна
- Композитор
Майкл
Дэнна