Хороший динозавр
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Хороший динозавр

Хороший динозавр (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.22015, The Good Dinosaur
Мультфильм, Драма89 мин18+

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О фильме

История дружбы юного бронтозавра Арло и маленького мальчика по имени Спот. Героям предстоит вместе совершить опасное путешествие и понять, что они не так уж и отличаются друг от друга.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хороший динозавр»