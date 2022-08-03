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Хороший динозавр 3D

Хороший динозавр 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Good Dinosaur
Мультфильм, Боевик89 мин12+

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О фильме

История дружбы юного бронтозавра Арло и маленького мальчика по имени Спот. Героям предстоит вместе совершить опасное путешествие и понять, что они не так уж и отличаются друг от друга.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хороший динозавр 3D»