Хорошая девочка
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Хорошая девочка

Хорошая девочка (фильм, 2001) смотреть онлайн

6.92001, The Good Girl
Драмы, Мелодрамы89 мин18+

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Сюжет

Очаровательная Джастин прозябает в маленьком городке, разочаровавшись в ленивом муже, скучной работе и своей несчастной судьбе. Но всe меняется, когда она находит родственную душу - молодого красавца Холдена, который давно работает рядом с ней.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хорошая девочка»

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