Хорошая девочка (фильм, 2001) смотреть онлайн
6.92001, The Good Girl
Драмы, Мелодрамы89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Очаровательная Джастин прозябает в маленьком городке, разочаровавшись в ленивом муже, скучной работе и своей несчастной судьбе. Но всe меняется, когда она находит родственную душу - молодого красавца Холдена, который давно работает рядом с ней.
Хорошая девочка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаГермания, США, Нидерланды
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Мигель
Артета
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- ДРАктриса
Дебора
Раш
- Актёр
Майк
Уайт
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Зои
Дешанель
- Актёр
Джон
Си Райли
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- ЖБАктриса
Жаки
Барнбрук
- ЭОАктриса
Энни
О’Доннелл
- Сценарист
Майк
Уайт
- МГПродюсер
Мэттью
Гринфилд
- КБПродюсер
Кэрол
Баум
- МВХудожница
Мэйси
Винер
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- СЭХудожница
Сьюзэн
Эмшвиллер
- ДБМонтажёр
Джефф
Бетанкорт
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- �ТМКомпозитор
Тони
Максвелл
- ДУКомпозитор
Джои
Уоронкер