Холодное сердце (фильм, 2013) смотреть онлайн

Когда на мир опускается вечная зима, только истинная любовь сможет согреть холодное сердце. Мультфильм студии Disney рассказывает о бесстрашной Анне и ее сестре Эльзе, обладающей магическими способностями.



О том, что одна из принцесс может управлять снегом и льдом, было секретом королевской семьи. Несколько лет назад Эльза случайно едва не заморозила Анну насмерть. Чтобы не случилось еще большей беды, родители спрятали старшую дочь в замке в надежде, что та повзрослеет и научится контролировать магию. Но однажды тайное становится явным: не сумев совладать с эмоциями во время ссоры, Эльза погружает королевство в вечную зиму и в панике покидает дворец. Анна отправляется на поиски сестры, чтобы развеять могучие чары. Сопровождают девушку в этом опасном путешествии торговец льдом Кристофф, его олень Свен и говорливый снеговик Олаф.



Вдохновленный сказкой Андерсена «Снежная королева» мультфильм покорил зрителей по всему миру и получил две статуэтки «Оскар». Если вы ищете жизнеутверждающую историю о силе сестринской любви и принятии себя, смотреть «Холодное сердце» будет лучшим решением.



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