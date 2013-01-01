Холодное сердце (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Когда на мир опускается вечная зима, только истинная любовь сможет согреть холодное сердце. Мультфильм студии Disney рассказывает о бесстрашной Анне и ее сестре Эльзе, обладающей магическими способностями.
О том, что одна из принцесс может управлять снегом и льдом, было секретом королевской семьи. Несколько лет назад Эльза случайно едва не заморозила Анну насмерть. Чтобы не случилось еще большей беды, родители спрятали старшую дочь в замке в надежде, что та повзрослеет и научится контролировать магию. Но однажды тайное становится явным: не сумев совладать с эмоциями во время ссоры, Эльза погружает королевство в вечную зиму и в панике покидает дворец. Анна отправляется на поиски сестры, чтобы развеять могучие чары. Сопровождают девушку в этом опасном путешествии торговец льдом Кристофф, его олень Свен и говорливый снеговик Олаф.
Вдохновленный сказкой Андерсена «Снежная королева» мультфильм покорил зрителей по всему миру и получил две статуэтки «Оскар». Если вы ищете жизнеутверждающую историю о силе сестринской любви и принятии себя, смотреть «Холодное сердце» будет лучшим решением.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- КБРежиссёр
Крис
Бак
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Ли
- Актриса
Кристен
Белл
- ИМАктриса
Идина
Мензел
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- Актёр
Джош
Гэд
- СФАктёр
Сантино
Фонтана
- Актёр
Алан
Тьюдик
- Актёр
Киран
Хайндс
- КУАктёр
Крис
Уильямс
- СДАктёр
Стивен
Дж. Андерсон
- МУАктриса
Майа
Уилсон
- ДЛСценарист
Дженнифер
Ли
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- КБСценарист
Крис
Бак
- ПДПродюсер
Питер
Дель Вечо
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- Актриса дубляжа
Наталия
Быстрова
- АБАктриса дубляжа
Анна
Бутурлина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бирин
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пенкин
- Актёр дубляжа
Дима
Билан
- МДХудожник
Майкл
Джиаймо
- ДДМонтажёр
Джефф
Дрэхейм
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек