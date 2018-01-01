Актёры и съёмочная группа фильма «Холодное сердце 3D»

WinkДетямХолодное сердце 3DАктёры и съёмочная группа фильма «Холодное сердце 3D»
Актёры
АктрисаAnna
Кристен БеллKristen Bell
АктрисаElsa
Идина МензелIdina Menzel
АктёрKristoff
Джонатан ГроффJonathan Groff
АктёрOlaf
Джош ГэдJosh Gad
АктёрHans
Сантино ФонтанаSantino Fontana
АктёрDuke
Алан ТьюдикAlan Tudyk
АктёрPabbie / Grandpa
Киран ХайндсCiarán Hinds
АктёрOaken
Крис УильямсChris Williams
АктёрKai
Стивен Дж. АндерсонStephen J. Anderson
АктрисаBulda