Хэллоуин (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Хоррор «Хэллоуин» — фильм 2018 года, который продолжает историю легендарного серийного убийцы Майкла Майерса.
После резни в Хэддонфилде в 1978 году маньяк Майерс провел 40 лет в психиатрической клинике под строгим наблюдением. Единственная выжившая в хэллоуинской бойне — Лори Строуд — так и не оправилась от пережитого и превратилась в замкнутую женщину с откровенно параноидальными наклонностями. Она не просто верит — она знает, что еще ничего не закончено, и готовится к новой встрече со злом. И разумеется, не зря. Улучив момент, Майерс сбегает из-под присмотра врачей и возвращается в родной город, чтобы опять убивать бессмысленно и беспощадно.
Поклонникам классических хорроров — особенно тем, кто ценит оригинальный фильм 1978 года, — наверняка понравится смотреть «Хэллоуин». Здесь нет мистики или сложных сюжетных линий, зато хватает мрачной атмосферы и кровавых сцен.
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Рейтинг
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гордон Грин
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- Актриса
Джуди
Грир
- ЭМАктриса
Энди
Мэтичак
- ДДАктёр
Джеймс
Джуд Кортни
- НКАктёр
Ник
Касл
- ХБАктёр
Халук
Бильгинер
- Актёр
Уилл
Пэттон
- ДХАктёр
Джефферсон
Холл
- Актёр
Тоби
Хасс
- ДФСценарист
Джефф
Фредли
- Сценарист
Дэнни
Макбрайд
- ДГСценарист
Дэвид
Гордон Грин
- ДКСценарист
Джон
Карпентер
- МАПродюсер
Малек
Аккад
- Продюсер
Билл
Блок
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ШУХудожник
Шон
Уайт
- МСОператор
Майкл
Симмондс
- КККомпозитор
Коди
Карпентер
- ДККомпозитор
Джон
Карпентер
- ДАКомпозитор
Дэниел
А. Дэвис