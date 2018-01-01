Хэллоуин (фильм, 2018) смотреть онлайн

Хоррор «Хэллоуин» — фильм 2018 года, который продолжает историю легендарного серийного убийцы Майкла Майерса.



После резни в Хэддонфилде в 1978 году маньяк Майерс провел 40 лет в психиатрической клинике под строгим наблюдением. Единственная выжившая в хэллоуинской бойне — Лори Строуд — так и не оправилась от пережитого и превратилась в замкнутую женщину с откровенно параноидальными наклонностями. Она не просто верит — она знает, что еще ничего не закончено, и готовится к новой встрече со злом. И разумеется, не зря. Улучив момент, Майерс сбегает из-под присмотра врачей и возвращается в родной город, чтобы опять убивать бессмысленно и беспощадно.



Поклонникам классических хорроров — особенно тем, кто ценит оригинальный фильм 1978 года, — наверняка понравится смотреть «Хэллоуин». Здесь нет мистики или сложных сюжетных линий, зато хватает мрачной атмосферы и кровавых сцен.



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