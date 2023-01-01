Биография

Джефферсон Холл – актер кино. Известен по фильмам »Хэллоуин» (2018), »Довод» (2020) и »Звездные войны: Пробуждение Силы» (2015). Основные проекты актера – сериалы и фильмы в жанрах драма, триллер и боевик. Многим зрителям запомнился после съемок в сериале »Игра престолов», где сыграл Хью. Родился в 1977 году в городе Ковентри (Великобритания). Обучался актерскому мастерству в лондонской Королевской школе сценической речи и драмы. Многие роли Джефферсона Холла – второстепенные персонажи в крупных высокобюджетных сериалах и в полнометражном кино. Актер имеет множество совместных проектов с режиссерами Стивом Келл, Джеймсом Стронгом и Ричардом Сайни. Также активно сотрудничал с такими продюсерами как Мэл Янг и Кэрол Хардинг. Карьеру актера начал с небольших ролей в телевизионных сериалах. В их числе такие известные кинопроекты как »Чисто английское убийство» (1984), »Катастрофа» (1986) и »Безмолвный свидетель» (1996). Позже снимался во многих телевизионных проектах. Однако наиболее известные фильмы Джефферсона Холла – »Шерлок Холмс» (2009), »Хулиганы» (2005) и »Место встречи» (2007). Также участвовал в съемках таких популярных сериалов как »Программисты», »Игра престолов», »Табу» и »Викинги».