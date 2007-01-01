Хэллоуин 2007 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

В фильме рассказывается о судьбе убийцы Майкла Майерса, о том, что толкнуло его на путь насилия и послужило причиной длинной череды кровавых событий последующих лет.



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