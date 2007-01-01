Хэллоуин 2007
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Хэллоуин 2007

Хэллоуин 2007 (фильм, 2007) смотреть онлайн

7.92007, ROB ZOMBIE'S HALLOWEEN
Ужасы, Фэнтези105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В фильме рассказывается о судьбе убийцы Майкла Майерса, о том, что толкнуло его на путь насилия и послужило причиной длинной череды кровавых событий последующих лет.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Фэнтези

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хэллоуин 2007»

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