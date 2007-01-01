Хэллоуин 2007 (фильм, 2007) смотреть онлайн
7.92007, ROB ZOMBIE'S HALLOWEEN
Ужасы, Фэнтези105 мин18+
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Сюжет
В фильме рассказывается о судьбе убийцы Майкла Майерса, о том, что толкнуло его на путь насилия и послужило причиной длинной череды кровавых событий последующих лет.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Роб
Зомби
- СТАктриса
Скаут
Тэйлор-Комптон
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- Актёр
Брэд
Дуриф
- ТМАктёр
Тайлер
Мэйн
- ДФАктёр
Дег
Ферч
- ШМАктриса
Шери
Мун Зомби
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- РЛАктёр
Ричард
Линч
- УКАктёр
Удо
Кир
- ДХАктриса
Даниэль
Харрис
- Сценарист
Роб
Зомби
- ДКСценарист
Джон
Карпентер
- ДХСценарист
Дебра
Хилл
- МАПродюсер
Малек
Аккад
- ЭГПродюсер
Энди
Гулд
- Продюсер
Роб
Зомби
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ТКХудожник
Т.К.
Киркпатрик
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- ФПОператор
Фил
Пармет
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс