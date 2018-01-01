WinkФильмыХарви МилкАктёры и съёмочная группа фильма «Харви Милк»
Актёры и съёмочная группа фильма «Харви Милк»
Режиссёры
Актёры
АктёрHarvey Milk
Шон ПеннSean Penn
АктёрDan White
Джош БролинJosh Brolin
АктёрScott Smith
Джеймс ФранкоJames Franco
АктёрMayor Moscone
Виктор ГарберVictor Garber
АктёрJohn Briggs
Денис О’ХэрDenis O'Hare
АктёрJack Lira
Диего ЛунаDiego Luna
АктёрCleve Jones
Эмиль ХиршEmile Hirsch
АктрисаAnne Kronenberg
Элисон ПиллAlison Pill
АктёрDick Pabich
Джозеф КроссJoseph Cross
АктёрRick Stokes