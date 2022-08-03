Wink
Фильмы
Харви Милк

Харви Милк (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Харви Милк
Драма128 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм рассказывает о харизматичном политике Харви Милке. В 1976 году он стал первым представителем сексуальных меньшинств, вошедшим в состав правительства города Сан-Франциско. 27 ноября 1978 прямо в здании муниципалитета он был расстрелян бывшим членом наблюдательного совета Дэном Уайтом.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Харви Милк»