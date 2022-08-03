Харви Милк (фильм, 2008) смотреть онлайн

Фильм рассказывает о харизматичном политике Харви Милке. В 1976 году он стал первым представителем сексуальных меньшинств, вошедшим в состав правительства города Сан-Франциско. 27 ноября 1978 прямо в здании муниципалитета он был расстрелян бывшим членом наблюдательного совета Дэном Уайтом.

