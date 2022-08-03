Харви Милк (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Харви Милк
Драма128 мин18+
О фильме
Фильм рассказывает о харизматичном политике Харви Милке. В 1976 году он стал первым представителем сексуальных меньшинств, вошедшим в состав правительства города Сан-Франциско. 27 ноября 1978 прямо в здании муниципалитета он был расстрелян бывшим членом наблюдательного совета Дэном Уайтом.
ЖанрДрама
КачествоSD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- Актёр
Шон
Пенн
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Виктор
Гарбер
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- Актёр
Диего
Луна
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актриса
Элисон
Пилл
- ДКАктёр
Джозеф
Кросс
- ССАктёр
Стивен
Спинелла
- ДЛСценарист
Дастин
Лэнс Блэк
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- ДДПродюсер
Дэн
Джинкс
- ДЛПродюсер
Дастин
Лэнс Блэк
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- БМХудожница
Барбара
Манч
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Грэхэм
- ХСОператор
Харрис
Савидис
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман