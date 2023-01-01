Карты, деньги, два ствола (фильм, 1998) смотреть онлайн
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Сюжет
Четверо парней из Лондона собирают по 25 тысяч фунтов с желающих участвовать в турнире по карточной игре. По их мнению, такое вложение обязательно сулит им крупный выигрыш, ведь среди них находится самопровозглашенный гений. Но Эдди проигрывает, а друзья становятся должниками жестокого гангс�тера Гарри Топора. Чтобы собрать необходимую сумму и остаться живыми и здоровыми, парням дается всего неделя. По случайности товарищам становится известно о существовании одной прибыльной домашней лаборатории по изготовлению наркотиков, организованной парочкой химиков-ботаников. Отобрать у них товар не составит труда, а вырученные с него деньги покроют долг.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Криминал
Рейтинг
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актёр
Декстер
Флетчер
- НМАктёр
Ник
Моран
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Стивен
Макинтош
- Актёр
Николас
Роу
- НМАктёр
Ник
Марк
- ЧФАктёр
Чарльз
Форбс
- Актёр
Винни
Джонс
- ЛМАктёр
Ленни
МакЛин
- Сценарист
Гай
Ричи
- МВПродюсер
Мэттью
Вон
- ПМПродюсер
Питер
Мортон
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- СКХудожница
Стефани
Колли
- ИМХудожница
Ив
Мавракис
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс
- ДАКомпозитор
Дэвид
А. Хьюз
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи