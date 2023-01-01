Карты, деньги, два ствола (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Четверо парней из Лондона собирают по 25 тысяч фунтов с желающих участвовать в турнире по карточной игре. По их мнению, такое вложение обязательно сулит им крупный выигрыш, ведь среди них находится самопровозглашенный гений. Но Эдди проигрывает, а друзья становятся должниками жестокого гангс�тера Гарри Топора. Чтобы собрать необходимую сумму и остаться живыми и здоровыми, парням дается всего неделя. По случайности товарищам становится известно о существовании одной прибыльной домашней лаборатории по изготовлению наркотиков, организованной парочкой химиков-ботаников. Отобрать у них товар не составит труда, а вырученные с него деньги покроют долг.



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