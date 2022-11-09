Калибр 44
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Калибр 44

Калибр 44 (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.72011, Catch .44
Триллер, Криминал90 мин18+

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О фильме

Тес, Доун и Кара - три девушки, зарабатывающие на кусок хлеба в Вегасе. Однажды их жизни круто меняют свой плавный ход, превращаясь в сюжет самой настоящей детективной истории. Это происходит после случайного знакомства Тес со странным незнакомцем по имени Мэл, который предлагает девушкам шанс на лучшую жизнь через совершение «маленького правонарушения».


Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb