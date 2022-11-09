Калибр 44 (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.72011, Catch .44
Триллер, Криминал90 мин18+
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О фильме
Тес, Доун и Кара - три девушки, зарабатывающие на кусок хлеба в Вегасе. Однажды их жизни круто меняют свой плавный ход, превращаясь в сюжет самой настоящей детективной истории. Это происходит после случайного знакомства Тес со странным незнакомцем по имени Мэл, который предлагает девушкам шанс на лучшую жизнь через совершение «маленького правонарушения».
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АХРежиссёр
Аарон
Харви
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Малин
Акерман
- НРАктриса
Никки
Рид
- ДЭАктриса
Дебора
Энн Уолл
- Актёр
Брэд
Дуриф
- Актёр
Шей
Уигэм
- ДЛАктёр
Джимми
Ли мл.
- ДСАктриса
Джилл
Стоуксберри
- ПМАктёр
П.Дж.
Маршалл
- АХСценарист
Аарон
Харви
- МБПродюсер
Майкл
Бенаройя
- Продюсер
Меган
Эллисон
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- ДКОператор
Джефф
Каттер