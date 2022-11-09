Калибр 44 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Тес, Доун и Кара - три девушки, зарабатывающие на кусок хлеба в Вегасе. Однажды их жизни круто меняют свой плавный ход, превращаясь в сюжет самой настоящей детективной истории. Это происходит после случайного знакомства Тес со странным незнакомцем по имени Мэл, который предлагает девушкам шанс на лучшую жизнь через совершение «маленького правонарушения».





