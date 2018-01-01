Wink
Фильмы
Как поймать монстра HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Как поймать монстра HD»

Режиссёры

Райан Гослинг

Ryan Gosling
Режиссёр

Актёры

Кристина Хендрикс

Christina Hendricks
АктрисаBilly
Йен де Кестекер

Iain De Caestecker
АктёрBones
Сирша Ронан

Saoirse Ronan
АктрисаRat
Мэтт Смит

Matt Smith
АктёрBully
Бен Мендельсон

Ben Mendelsohn
АктёрDave
Ева Мендес

Eva Mendes
АктрисаCat
Реда Катеб

Reda Kateb
АктёрCab Driver
Барбара Стил

Barbara Steele
АктрисаGrandma
Лендин Стюарт

Landyn Stewart
АктёрFranky
Роб Забрески

Rob Zabrecky
АктёрMC

Сценаристы

Райан Гослинг

Ryan Gosling
Сценарист

Продюсеры

Райан Гослинг

Ryan Gosling
Продюсер
Дэвид Ланкастер

David Lancaster
Продюсер
Мишель Литвак

Michel Litvak
Продюсер
Марк Э. Платт

Marc E. Platt
Продюсер

Актёры дубляжа

Алена Узлюк

Актриса дубляжа
Екатерина Буцкая

Актриса дубляжа
Юрий Гребельник

Актёр дубляжа

Монтажёры

Нико Лёнен

Nico Leunen
Монтажёр
Вальдис Оускарсдоуттир

Valdís Óskarsdóttir
Монтажёр

Операторы

Бенуа Деби

Benoît Debie
Оператор

Композиторы

Джонни Джуэл

Johnny Jewel
Композитор