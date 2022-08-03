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Как поймать монстра HD

Как поймать монстра HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Lost River HD
Фэнтези, Драма90 мин18+

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О фильме

История о матери-одиночке, которая побывала в темном подземном мире, в то время как ее сын нашел дорогу, ведущую в подводный секретный город.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как поймать монстра HD»