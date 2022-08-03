Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сидней Янг — разочарованный нищий интеллектуал. Он глубоко презирает мир шика и гламура, потому что знает, что никогда не станет его частью, и богатство ему не грозит. Его альтернативный журнал «Мир без понтов» высмеивает чванливых звезд, одержимых собственной важностью.

