Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, How to Lose Friends & Alienate People
Драма, Биография106 мин18+
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О фильме
Сидней Янг — разочарованный нищий интеллектуал. Он глубоко презирает мир шика и гламура, потому что знает, что никогда не станет его частью, и богатство ему не грозит. Его альтернативный журнал «Мир без понтов» высмеивает чванливых звезд, одержимых собственной важностью.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама, Биография
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- РБРежиссёр
Роберт
Б. Уайди
- Актёр
Саймон
Пегг
- МФАктриса
Меган
Фокс
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- ЛМАктриса
Лиза
МакАллистер
- ММАктриса
Мириам
Маргулис
- ШДАктриса
Шарлотта
Девани
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актёр
Макс
Мингелла
- ПССценарист
Питер
Строан
- ТЯСценарист
Тоби
Янг
- ЭКПродюсер
Элизабет
Карлсен
- СВПродюсер
Стивен
Вулли
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДФМонтажёр
Дэвид
Фриман
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд