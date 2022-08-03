Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
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Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть

Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, How to Lose Friends & Alienate People
Драма, Биография106 мин18+

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О фильме

Сидней Янг — разочарованный нищий интеллектуал. Он глубоко презирает мир шика и гламура, потому что знает, что никогда не станет его частью, и богатство ему не грозит. Его альтернативный журнал «Мир без понтов» высмеивает чванливых звезд, одержимых собственной важностью.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть»