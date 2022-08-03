К югу от рая (фильм, 2021) смотреть онлайн

Выйдя из тюрьмы, Джимми старается начать новую жизнь, забыть преступное прошлое, а самое главное — организовать свадьбу с невестой, которой из-за рака осталось жить всего лишь год. Но коррумпированный офицер полиции шантажом заставляет Джимми доставить посылку наркоторговцам, и просто так это дело для него не закончится.

