К югу от рая (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.62021, South of Heaven
Триллер, Криминал114 мин18+
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О фильме
Выйдя из тюрьмы, Джимми старается начать новую жизнь, забыть преступное прошлое, а самое главное — организовать свадьбу с невестой, которой из-за рака осталось жить всего лишь год. Но коррумпированный офицер полиции шантажом заставляет Джимми доставить посылку наркоторговцам, и просто так это дело для него не закончится.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АКРежиссёр
Ахарон
Кешалес
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актриса
Эванджелин
Лилли
- Актёр
Майк
Колтер
- Актёр
Шей
Уигэм
- ДБАктёр
Джереми
Бобб
- Актёр
Амори
Ноласко
- ТДАктёр
Тадеус
Дж. Миксон
- МПАктёр
Майкл
Паре
- ТПАктриса
Тина
Паркер
- АКСценарист
Ахарон
Кешалес
- НПСценарист
Навот
Папушадо
- НППродюсер
Навот
Папушадо
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ТКХудожник
Тайлер
Кори
- ББХудожница
Брук
Беннетт
- БГМонтажёр
Брайан
Гейнор
- ММОператор
Мэтт
Митчелл