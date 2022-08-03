К югу от рая
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К югу от рая

К югу от рая (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.62021, South of Heaven
Триллер, Криминал114 мин18+

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О фильме

Выйдя из тюрьмы, Джимми старается начать новую жизнь, забыть преступное прошлое, а самое главное — организовать свадьбу с невестой, которой из-за рака осталось жить всего лишь год. Но коррумпированный офицер полиции шантажом заставляет Джимми доставить посылку наркоторговцам, и просто так это дело для него не закончится.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «К югу от рая»