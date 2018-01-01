Wink
Фильмы
Иван Васильевич меняет профессию
Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Режиссёры

Леонид Гайдай

Леонид Гайдай

Режиссёр

Актёры

Александр Демьяненко

Александр Демьяненко

АктёрАлександр Тимофеев
Юрий Яковлев

Юрий Яковлев

Актёрцарь Иван Васильевич Грозный / управдом Иван Васильевич Бунша
Леонид Куравлёв

Леонид Куравлёв

АктёрЖорж Милославский
Наталья Крачковская

Наталья Крачковская

АктрисаУльяна Андреевна Бунша
Савелий Крамаров

Савелий Крамаров

Актёрдьяк Феофан
Наталья Селезнёва

Наталья Селезнёва

АктрисаЗина Тимофеева
Владимир Этуш

Владимир Этуш

АктёрАнтон Семенович Шпак
Михаил Пуговкин

Михаил Пуговкин

АктёрКарп Савельевич Якин
Сергей Филиппов

Сергей Филиппов

Актёршведский посол
Наталья Кустинская

Наталья Кустинская

Актрисаактриса

Сценаристы

Владлен Бахнов

Владлен Бахнов

Сценарист
Леонид Гайдай

Леонид Гайдай

Сценарист
Михаил Булгаков

Михаил Булгаков

Mikhail A. Bulgakov
Сценарист

Продюсеры

Аркадий Ашкинази

Аркадий Ашкинази

Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Золотухин

Валерий Золотухин

Актёр дубляжа
Нина Бродская

Нина Бродская

Актриса дубляжа

Монтажёры

Клавдия Алеева

Клавдия Алеева

Монтажёр

Операторы

Виталий Абрамов

Виталий Абрамов

Оператор
Сергей Полуянов

Сергей Полуянов

Оператор

Композиторы

Александр Зацепин

Александр Зацепин

Композитор