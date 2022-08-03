Иствикские ведьмы
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Иствикские ведьмы

Иствикские ведьмы (фильм, 1987) смотреть онлайн

8.81987, The Witches of Eastwick
Фэнтези, Комедия113 мин18+

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О фильме

Три современные ведьмы тоскуют по своему идеальному мужчине в маленьком городке Новой Англии. Неужели появление богатого и неотразимого Дэрила Ван Хорна просто совпадение — или, сработало непреднамеренное женское колдовство?

Страна
США
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иствикские ведьмы»