Иствикские ведьмы (фильм, 1987) смотреть онлайн
8.81987, The Witches of Eastwick
Фэнтези, Комедия113 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Миллер
- Актёр
Джек
Николсон
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актриса
Шер
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- ВКАктриса
Вероника
Картрайт
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- КДАктёр
Кит
Джоким
- КСАктёр
Карел
Стрёйкен
- ХЛАктриса
Хелен
Ллойд Брид
- КСАктриса
Кэролин
Струзик
- Сценарист
Майкл
Кристофер
- ДАСценарист
Джон
Апдайк
- Продюсер
Нил
Кэнтон
- Продюсер
Питер
Губер
- КФПродюсер
Кристин
Форсит-Питерс
- ДППродюсер
Джон
Питерс
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- ХдМонтажёр
Хьюберт
де Ла Буиллерье
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- ВЖОператор
Вилмош
Жигмонд
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс