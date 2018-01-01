WinkДетямИстория игрушек: Большой побегАктёры и съёмочная группа фильма «История игрушек: Большой побег»
Актёры и съёмочная группа фильма «История игрушек: Большой побег»
Режиссёры
Актёры
АктёрWoody
Том ХэнксTom Hanks
АктёрBuzz Lightyear
Тим АлленTim Allen
АктрисаJessie
Джоан КьюсакJoan Cusack
АктёрLotso
Нед БиттиNed Beatty
АктёрMr. Potato Head
Дон РиклзDon Rickles
АктёрKen
Майкл КитонMichael Keaton
АктёрRex
Уоллес ШоунWallace Shawn
АктёрHamm
Джон РатценбергерJohn Ratzenberger
АктрисаMrs. Potato Head
Эстель ХаррисEstelle Harris
АктёрAndy