Актёры и съёмочная группа фильма «История игрушек: Большой побег»

Режиссёры

Ли Анкрич

Режиссёр

Актёры

Том Хэнкс

АктёрWoody
Тим Аллен

АктёрBuzz Lightyear
Джоан Кьюсак

АктрисаJessie
Нед Битти

АктёрLotso
Дон Риклз

АктёрMr. Potato Head
Майкл Китон

АктёрKen
Уоллес Шоун

АктёрRex
Джон Ратценбергер

АктёрHamm
Эстель Харрис

АктрисаMrs. Potato Head
Джон Моррис

АктёрAndy

Сценаристы

Майкл Арндт

Сценарист
Джон Лассетер

Сценарист
Эндрю Стэнтон

Сценарист
Ли Анкрич

Сценарист

Продюсеры

Дарла К. Андерсон

Продюсер
Джон Лассетер

Продюсер
Николь Паради Гриндл

Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Баргман

Актёр дубляжа
Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Юлия Рудина

Актриса дубляжа
Сергей Паршин

Актёр дубляжа
Артур Ваха

Актёр дубляжа

Художники

Роберт Кондо

Художник
Даисукэ Цуцуми

Художник

Монтажёры

Кен Шретцман

Монтажёр

Композиторы

Рэнди Ньюман

Композитор