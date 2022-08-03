История игрушек: Большой побег (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.32010, Toy Story 3
Мультфильм, Семейный98 мин0+
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О фильме
Энди почти 18 лет, ему остаeтся 3 дня до отправки в колледж, в то время как его игрушки, в том числе Вуди и Базз Лайтер, гадают о своeм будущем. Куда забросит их судьба? События развиваются в самом неожиданном направлении, и приключения полюбившихся героев продолжаются!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ЛАРежиссёр
Ли
Анкрич
- Актёр
Том
Хэнкс
- ТААктёр
Тим
Аллен
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- НБАктёр
Нед
Битти
- ДРАктёр
Дон
Риклз
- Актёр
Майкл
Китон
- Актёр
Уоллес
Шоун
- ДРАктёр
Джон
Ратценбергер
- ЭХАктриса
Эстель
Харрис
- ДМАктёр
Джон
Моррис
- Сценарист
Майкл
Арндт
- ДЛСценарист
Джон
Лассетер
- ЭССценарист
Эндрю
Стэнтон
- ЛАСценарист
Ли
Анкрич
- ДКПродюсер
Дарла
К. Андерсон
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- НППродюсер
Николь
Паради Гриндл
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- РКХудожник
Роберт
Кондо
- ДЦХудожник
Даисукэ
Цуцуми
- КШМонтажёр
Кен
Шретцман
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман