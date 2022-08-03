Энди почти 18 лет, ему остаeтся 3 дня до отправки в колледж, в то время как его игрушки, в том числе Вуди и Базз Лайтер, гадают о своeм будущем. Куда забросит их судьба? События развиваются в самом неожиданном направлении, и приключения полюбившихся героев продолжаются!

