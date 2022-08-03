История игрушек: Большой побег
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История игрушек: Большой побег

История игрушек: Большой побег (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.32010, Toy Story 3
Мультфильм, Семейный98 мин0+

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О фильме

Энди почти 18 лет, ему остаeтся 3 дня до отправки в колледж, в то время как его игрушки, в том числе Вуди и Базз Лайтер, гадают о своeм будущем. Куда забросит их судьба? События развиваются в самом неожиданном направлении, и приключения полюбившихся героев продолжаются!

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История игрушек: Большой побег»