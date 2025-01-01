Источник вечной молодости (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Fountain of Youth
Детектив, Приключения18+
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О фильме
Опальный археолог Люк втягивает свою сестру Шарлотт в поиски источника вечной молодости. Они следуют подсказкам, которые скрыты в знаменитых произведениях искусства, и сталкиваются с охраняющим секреты источника тайным обществом.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрПриключения, Фэнтези, Детектив
Рейтинг
- Режиссёр
Гай
Ричи
- МЭАктёр
Михаэль
Эпп
- БЧАктёр
Бенжамин
Чиверс
- Актёр
Стэнли
Туччи
- КЭАктриса
Кармен
Эджого
- АМАктёр
Ариан
Моайед
- Актёр
Джон
Красински
- Актриса
Натали
Портман
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- Актёр
Донал
Глисон
- ЛААктёр
Лас
Алонсо
- Сценарист
Джеймс
Вандербилт
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- АЭПродюсер
Айван
Эткинсон
- Продюсер
Дон
Грэйнджер
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- КБКомпозитор
Кристофер
Бенстед