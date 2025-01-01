Источник вечной молодости
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Источник вечной молодости

Источник вечной молодости (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Fountain of Youth
Детектив, Приключения18+

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О фильме

Опальный археолог Люк втягивает свою сестру Шарлотт в поиски источника вечной молодости. Они следуют подсказкам, которые скрыты в знаменитых произведениях искусства, и сталкиваются с охраняющим секреты источника тайным обществом.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Фэнтези, Детектив

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Актёры и съёмочная группа фильма «Источник вечной молодости»