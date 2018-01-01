Wink
Испанский вояж Степаныча
Актёры и съёмочная группа фильма «Испанский вояж Степаныча»

Режиссёры

Максим Воронков

Режиссёр

Актёры

Илья Олейников

АктёрТимофей Степанович Окопов
Любовь Полищук

АктрисаЛюся Окопова - жена Степаныча
Алиса Гребенщикова

АктрисаМаша Окопова - дочь Степаныча
Михаил Владимиров

АктёрСемен
Михаил Галустян

АктёрЯнычар
Станислав Садальский

АктёрВаха Автандилович Воркутидзе
Лада Дэнс

АктрисаМанана - жена Воркутидзе
Чай вдвоем

Актёр
Стас Костюшкин

Актёрмилиционер
Денис Клявер

Актёрмилиционер

Сценаристы

Игорь Тер-Карапетов

Сценарист
Максим Воронков

Сценарист

Продюсеры

Юрий Кузнецов-Таёжный

Продюсер
Максим Воронков

Продюсер
Сергей Сокольников

Продюсер

Художники

Галина Нехорошева

Художница
Артем Мосов

Художник

Монтажёры

Вера Остринская

Монтажёр

Операторы

Виктор Макаров

Оператор

Композиторы

Илья Олейников

Композитор