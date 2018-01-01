Wink
Фильмы
Искусственный разум
Актёры и съёмочная группа фильма «Искусственный разум»

Актёры и съёмочная группа фильма «Искусственный разум»

Режиссёры

Стивен Спилберг

Steven Spielberg
Режиссёр

Актёры

Хейли Джоэл Осмент

Haley Joel Osment
АктёрDavid
Джуд Лоу

Jude Law
АктёрGigolo Joe
Фрэнсис О’Коннор

Frances O'Connor
АктрисаMonica Swinton
Сэм Робардс

Sam Robards
АктёрHenry Swinton
Джейк Томас

Jake Thomas
АктёрMartin Swinton
Уильям Хёрт

William Hurt
АктёрProf. Hobby
Кен Люн

Ken Leung
АктёрSyatyoo-Sama
Кларк Грегг

Clark Gregg
АктёрSupernerd
Кевин Сассмэн

Kevin Sussman
АктёрSupernerd
Том Гэллоп

Tom Gallop
АктёрSupernerd

Сценаристы

Стивен Спилберг

Steven Spielberg
Сценарист
Брайан Олдисс

Brian Aldiss
Сценарист

Продюсеры

Бонни Кертис

Bonnie Curtis
Продюсер
Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер
Стивен Спилберг

Steven Spielberg
Продюсер
Ян Харлан

Jan Harlan
Продюсер

Актёры дубляжа

Тимур Саед-Шах

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа

Художники

Ричард Л. Джонсон

Richard L. Johnson
Художник
Томас Валентайн

Thomas Valentine
Художник
Боб Рингвуд

Bob Ringwood
Художник
Нэнси Хэй

Nancy Haigh
Художница

Монтажёры

Майкл Кан

Michael Kahn
Монтажёр

Операторы

Януш Камински

Janusz Kaminski
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

John Williams
Композитор