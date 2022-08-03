Ищу козла (фильм, 2020) смотреть онлайн

Камерная короткометражная комедия с Аглаей Тарасовой. Галина смело берeтся за новую интересную работу, ведь попасть в мир кинематографа было еe давней мечтой. Ассистент продюсера — человек маленький, но решает глобальные задачи. Поэтому именно Галя должна до конца дня найти для съeмок козла, коричневого и с рогами.

