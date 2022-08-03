Ищу козла (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.32020, Ищу козла
Короткометражка25 мин18+
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О фильме
Камерная короткометражная комедия с Аглаей Тарасовой. Галина смело берeтся за новую интересную работу, ведь попасть в мир кинематографа было еe давней мечтой. Ассистент продюсера — человек маленький, но решает глобальные задачи. Поэтому именно Галя должна до конца дня найти для съeмок козла, коричневого и с рогами.
СтранаРоссия
ЖанрКороткометражка
КачествоSD
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Анна
Колчина
- Режиссёр
Алексей
Кузмин-Тарасов
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актриса
Светлана
Немоляева
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- ЕВАктриса
Екатерина
Варнава
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Александр
Гудков
- Актёр
Иван
Макаревич
- КЛАктёр
Константин
Лузиньян
- Сценарист
Анна
Колчина
- Сценарист
Алексей
Кузмин-Тарасов
- КЛПродюсер
Константин
Лузиньян
- НГПродюсер
Настасья
Гомиашвили
- АБМонтажёр
Артём
Барышников
- МКОператор
Максим
Клёнов