Ищу козла
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Ищу козла

Ищу козла (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.32020, Ищу козла
Короткометражка25 мин18+

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О фильме

Камерная короткометражная комедия с Аглаей Тарасовой. Галина смело берeтся за новую интересную работу, ведь попасть в мир кинематографа было еe давней мечтой. Ассистент продюсера — человек маленький, но решает глобальные задачи. Поэтому именно Галя должна до конца дня найти для съeмок козла, коричневого и с рогами.

Страна
Россия
Жанр
Короткометражка
Качество
SD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ищу козла»