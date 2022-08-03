Ирония любви
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Ирония любви

Ирония любви (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Ирония любви
Мелодрама, Комедия83 мин18+

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О фильме

Невесту нефтяного магната Асель уже давно ничем не удивишь. От скуки девушка решила попробовать работу на ТВ. За знакомство с продюсером шоу Асель должна соблазнить первого попавшегося парня.

Страна
Россия, Казахстан
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ирония любви»