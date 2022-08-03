Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.42011, Battle Los Angeles
Фантастика, Боевик104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Калифорнийское побережье охвачено паникой. Океан оккупирован десантными космическими кораблями кровожадных инопланетян. Между ними и морпехами США развернется эпичная битва, ради которой ветерану Ирака Майклу Нанцу придется повременить с пенсией.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Либесман
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актриса
Бриджет
Мойнэхэн
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актёр
Рамон
Родригес
- УРАктёр
Уилл
Ротхаар
- КХАктёр
Кори
Хардрикт
- ДПАктёр
Джим
Пэррак
- ДЭАктёр
Джино
Энтони Песи
- НАктёр
Не-Ё
- КБСценарист
Кристофер
Бертолини
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- Продюсер
Ори
Мармур
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЭНХудожник
Эндрю
Нескоромны
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ЛЭОператор
Лукас
Эттлин
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер