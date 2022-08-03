Калифорнийское побережье охвачено паникой. Океан оккупирован десантными космическими кораблями кровожадных инопланетян. Между ними и морпехами США развернется эпичная битва, ради которой ветерану Ирака Майклу Нанцу придется повременить с пенсией.

