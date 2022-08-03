Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.42011, Battle Los Angeles
Фантастика, Боевик104 мин18+

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О фильме

Калифорнийское побережье охвачено паникой. Океан оккупирован десантными космическими кораблями кровожадных инопланетян. Между ними и морпехами США развернется эпичная битва, ради которой ветерану Ирака Майклу Нанцу придется повременить с пенсией.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»