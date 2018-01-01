Wink
Фильмы
Индиана Джонс и последний крестовый поход
Актёры и съёмочная группа фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Актёры и съёмочная группа фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Режиссёры

Стивен Спилберг

Стивен Спилберг

Steven Spielberg
Режиссёр

Актёры

Харрисон Форд

Харрисон Форд

Harrison Ford
АктёрIndiana Jones
Шон Коннери

Шон Коннери

Sean Connery
АктёрProfessor Henry Jones
Денхолм Эллиотт

Денхолм Эллиотт

Denholm Elliott
Актёр
Элисон Дуди

Элисон Дуди

Alison Doody
АктрисаElsa
Джон Рис-Дэвис

Джон Рис-Дэвис

John Rhys-Davies
АктёрSallah
Джулиан Гловер

Джулиан Гловер

Julian Glover
АктёрWalter Donovan
Ривер Феникс

Ривер Феникс

River Phoenix
АктёрYoung Indy
Майкл Бирн

Майкл Бирн

Michael Byrne
АктёрVogel
Кеворк Маликян

Кеворк Маликян

Kevork Malikyan
АктёрKazim
Роберт Эддисон

Роберт Эддисон

Robert Eddison
Актёр

Сценаристы

Джеффри Боум

Джеффри Боум

Jeffrey Boam
Сценарист
Джордж Лукас

Джордж Лукас

George Lucas
Сценарист
Менно Мейес

Менно Мейес

Menno Meyjes
Сценарист
Филип Кауфман

Филип Кауфман

Philip Kaufman
Сценарист

Продюсеры

Джордж Лукас

Джордж Лукас

George Lucas
Продюсер
Фрэнк Маршалл

Фрэнк Маршалл

Frank Marshall
Продюсер
Артур Ф. Репола

Артур Ф. Репола

Arthur F. Repola
Продюсер
Роберт Уоттс

Роберт Уоттс

Robert Watts
Продюсер

Художники

Стивен Скотт

Стивен Скотт

Stephen Scott
Художник
Джоанна Джонстон

Джоанна Джонстон

Joanna Johnston
Художница
Энтони Пауэлл

Энтони Пауэлл

Anthony Powell
Художник
Питер Хоуитт

Питер Хоуитт

Peter Howitt
Художник

Монтажёры

Майкл Кан

Майкл Кан

Michael Kahn
Монтажёр
Джордж Лукас

Джордж Лукас

George Lucas
Монтажёр

Операторы

Дуглас Слоком

Дуглас Слоком

Douglas Slocombe
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

Джон Уильямс

John Williams
Композитор