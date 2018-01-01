WinkФильмыИндиана Джонс и последний крестовый походАктёры и съёмочная группа фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
Актёры и съёмочная группа фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
Актёры
АктёрIndiana Jones
Харрисон ФордHarrison Ford
АктёрProfessor Henry Jones
Шон КоннериSean Connery
Актёр
Денхолм ЭллиоттDenholm Elliott
АктрисаElsa
Элисон ДудиAlison Doody
АктёрSallah
Джон Рис-ДэвисJohn Rhys-Davies
АктёрWalter Donovan
Джулиан ГловерJulian Glover
АктёрYoung Indy
Ривер ФениксRiver Phoenix
АктёрVogel
Майкл БирнMichael Byrne
АктёрKazim
Кеворк МаликянKevork Malikyan
Актёр