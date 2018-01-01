Биография

Ривер Феникс — американский актер и музыкант. Номинировался на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Родился в городе Мадрас 23 августа 1970 года. Настоящая фамилия актера — Боттом, но в подростковом возрасте родители сменили ее на Феникс. Детство мальчика было непростым из-за религиозных взглядов родителей, которые состояли в секте и жили в нищете. Затем отец нашел работу помощника агента по кастингам, в результате дети получили старт для кинокарьеры — это касается не только Ривера, но и его младшего брата Хоакина. С 10 лет Ривер Феникс начал сниматься в кино и сериалах, получая заметные, но второплановые роли. Он достаточно быстро привлек внимание критиков, которые сулили ему большое будущее. Первая большая роль пришлась на фильм «Исследователи». Широкая популярность настигла молодого актера после фильмов «Берег москитов», «Маленький Никита» и «Бег на месте». Затем были «Я люблю тебя до смерти», «Мой личный штат Айдахо» и «Тихушники», которые закрепили за Ривером Фениксом статус восходящей звезды кинематографа. Кроме съемок в кино, Ривер писал и исполнял песни, а также уделял много внимания борьбе за права животных. Помимо этого, занимался благотворительностью.