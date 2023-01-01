Игры патриотов (фильм, 1992) смотреть онлайн
8.41992, Patriot Games
Боевики, Триллеры111 мин18+
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Сюжет
Политический триллер, снятый по одноименному роману Тома Клэнси Режиссер — Филлип Нойс В ролях: Харрисон Форд, Энн Арчер, Патрик Бергин, Шон Бин, Тора Берч, Джеймс Фокс, Сэмьюел Джексон, Алекс Нортон, Полли Уокер Бывший сотрудник ЦРУ, а ныне профессор военно-морской академии США Джек Райен, находясь в Лондоне с докладом, случайно становится свидетелем подготовки террористического акта Ирландской республиканской армии против королевской семьи. Райен предотвращает трагедию, но ирландские террористы грозят отомстить. Опасная угроза нависает над Райеном, его женой и дочерью...
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Филлип
Нойс
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Шон
Бин
- Актриса
Энн
Арчер
- Актёр
Патрик
Бергин
- ТБАктриса
Тора
Бёрч
- ДФАктёр
Джеймс
Фокс
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ПУАктриса
Полли
Уокер
- ДФАктёр
Дж.Э.
Фримен
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- ВПСценарист
В.
Питер Айлифф
- ДССценарист
Дональд
Стюарт
- ТКСценарист
Том
Клэнси
- ЛКПродюсер
Лис
Керн
- МНПродюсер
Мэйс
Нойфельд
- РРПродюсер
Роберт
Реме
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ВГАктёр дубляжа
Валентин
Грачёв
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- НМХудожница
Норма
Морисо
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер