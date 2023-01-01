Игры патриотов (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

Политический триллер, снятый по одноименному роману Тома Клэнси Режиссер — Филлип Нойс В ролях: Харрисон Форд, Энн Арчер, Патрик Бергин, Шон Бин, Тора Берч, Джеймс Фокс, Сэмьюел Джексон, Алекс Нортон, Полли Уокер Бывший сотрудник ЦРУ, а ныне профессор военно-морской академии США Джек Райен, находясь в Лондоне с докладом, случайно становится свидетелем подготовки террористического акта Ирландской республиканской армии против королевской семьи. Райен предотвращает трагедию, но ирландские террористы грозят отомстить. Опасная угроза нависает над Райеном, его женой и дочерью...



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