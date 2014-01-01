Игрок (фильм, 2014) смотреть онлайн

Джим Беннетт — рисковый парень. Днем он — гениальный писатель и отличный преподаватель, ночью — заядлый игрок. Он глубоко увяз в мире, где закон — пустой звук, и однажды ставит на кон все, включая собственную жизнь. Те, кому он должен, опасны, а помочь ему может только тот, кто еще опаснее.



