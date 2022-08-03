Идеальный парень
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Идеальный парень

Идеальный парень (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.42015, The Perfect Guy
Триллер, Мелодрама95 мин18+

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О фильме

Ли встречает обаятельного незнакомца Картера. Он заботится о ее семье и друзьях, отношения молодых людей развиваются стремительно. Однако, его гиперопека со временем становится слишком навязчивой, даже зловещей. Когда Ли разрывает отношения, ее бывший любовник становится врагом.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb