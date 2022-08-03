Идеальный парень (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.42015, The Perfect Guy
Триллер, Мелодрама95 мин18+
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О фильме
Ли встречает обаятельного незнакомца Картера. Он заботится о ее семье и друзьях, отношения молодых людей развиваются стремительно. Однако, его гиперопека со временем становится слишком навязчивой, даже зловещей. Когда Ли разрывает отношения, ее бывший любовник становится врагом.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэвид
М. Розенталь
- СЛАктриса
Санаа
Лэтэн
- Актёр
Майкл
Или
- Актёр
Моррис
Честнат
- ЛСАктриса
Л.
Скотт Колдуэлл
- Актёр
Чарльз
С. Даттон
- ДГАктёр
Джон
Гец
- ТХАктриса
Тесс
Харпер
- Актриса
Кэтрин
Моррис
- РУАктриса
Рутина
Уэсли
- Актёр
Холт
Маккэллани
- ТУСценарист
Тайгер
Уильямс
- АБСценарист
Алан
Б. МакЭлрой
- НРПродюсер
Николь
Роклин
- ДТПродюсер
Дэррил
Тайя
- ЭБХудожница
Энни
Блум
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон