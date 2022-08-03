Ли встречает обаятельного незнакомца Картера. Он заботится о ее семье и друзьях, отношения молодых людей развиваются стремительно. Однако, его гиперопека со временем становится слишком навязчивой, даже зловещей. Когда Ли разрывает отношения, ее бывший любовник становится врагом.

