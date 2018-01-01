Wink
Фильмы
Идеальный парень
Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный парень»

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный парень»

Режиссёры

Дэвид М. Розенталь

Дэвид М. Розенталь

David M. Rosenthal
Режиссёр

Актёры

Санаа Лэтэн

Санаа Лэтэн

Sanaa Lathan
АктрисаLeah
Майкл Или

Майкл Или

Michael Ealy
АктёрCarter
Моррис Честнат

Моррис Честнат

Morris Chestnut
АктёрDave
Л. Скотт Колдуэлл

Л. Скотт Колдуэлл

L. Scott Caldwell
АктрисаEvelyn
Чарльз С. Даттон

Чарльз С. Даттон

Charles S. Dutton
АктёрRoger
Джон Гец

Джон Гец

John Getz
АктёрRenkin
Тесс Харпер

Тесс Харпер

Tess Harper
АктрисаMrs. McCarthy
Кэтрин Моррис

Кэтрин Моррис

Kathryn Morris
АктрисаKaren
Рутина Уэсли

Рутина Уэсли

Rutina Wesley
АктрисаAlicia
Холт Маккэллани

Холт Маккэллани

Holt McCallany
АктёрDetective Hansen

Сценаристы

Тайгер Уильямс

Тайгер Уильямс

Tyger Williams
Сценарист
Алан Б. МакЭлрой

Алан Б. МакЭлрой

Alan B. McElroy
Сценарист

Продюсеры

Николь Роклин

Николь Роклин

Nicole Rocklin
Продюсер
Дэррил Тайя

Дэррил Тайя

Darryl Taja
Продюсер

Художники

Энни Блум

Энни Блум

Annie Bloom
Художница

Композиторы

Атли Эрварссон

Атли Эрварссон

Atli Örvarsson
Композитор