Идеальный голос 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный голос 3»

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный голос 3»

Режиссёры

Триш Си

Trish Sie
Режиссёр

Актёры

Анна Кендрик

Anna Kendrick
АктрисаBeca
Ребел Уилсон

Rebel Wilson
АктрисаFat Amy
Бриттани Сноу

Brittany Snow
АктрисаChloe
Анна Кэмп

Anna Camp
АктрисаAubrey
Хейли Стайнфелд

Hailee Steinfeld
АктрисаEmily
Эстер Дин

Ester Dean
АктрисаCynthia Rose
Хана Мэй Ли

Hana Mae Lee
АктрисаLilly
Келли Джакл

Kelley Jakle
АктрисаJessica
Шелли Регнер

Shelley Regner
АктрисаAshley
Крисси Фит

Chrissie Fit
АктрисаFlo

Сценаристы

Майк Уайт

Mike White
Сценарист
Кэй Кэннон

Kay Cannon
Сценарист

Продюсеры

Элизабет Бэнкс

Elizabeth Banks
Продюсер
Джон Бернард

John Bernard
Продюсер
Пол Брукс

Paul Brooks
Продюсер
Кэй Кэннон

Kay Cannon
Продюсер

Актёры дубляжа

Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Екатерина Виноградова

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа

Художники

Сальвадор Перес мл.

Salvador Pérez Jr.
Художник
Мэгги Мартин

Maggie Martin
Художница

Композиторы

Кристофер Леннерц

Christopher Lennertz
Композитор