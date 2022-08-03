И пришел паук (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.52001, Along Came a Spider
Триллер, Криминал98 мин18+
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О фильме
Из элитной школы похищают девочку Меган, дочь сенатора Роуза. Преступник оказывается оригиналом, каких мало: вместо того чтобы спокойно дождаться своего заслуженного выкупа, он начинает играть с полицией в опасную игру, основными участниками которой становятся доктор Алекс Кросс и Джез Флэниган, его новая напарница из секретной службы, охранявшей школу.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Ли
Тамахори
- Актёр
Морган
Фриман
- Актриса
Моника
Поттер
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- Актёр
Дилан
Бейкер
- Актриса
Мика
Бурем
- Актёр
Антон
Ельчин
- КХАктриса
Кимберли
Хоторн
- ДОАктёр
Джей
О. Сэндерс
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- ММАктёр
Майкл
Мориарти
- ДПСценарист
Джеймс
Паттерсон
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- ДУПродюсер
Джо
Уайзен
- Продюсер
Морган
Фриман
- МХПродюсер
Марти
Хорнштейн
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- АВАктриса дубляжа
Анастасия
Волкова
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит