И пришел паук
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И пришел паук

И пришел паук (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.52001, Along Came a Spider
Триллер, Криминал98 мин18+

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О фильме

Из элитной школы похищают девочку Меган, дочь сенатора Роуза. Преступник оказывается оригиналом, каких мало: вместо того чтобы спокойно дождаться своего заслуженного выкупа, он начинает играть с полицией в опасную игру, основными участниками которой становятся доктор Алекс Кросс и Джез Флэниган, его новая напарница из секретной службы, охранявшей школу.

Страна
США, Германия, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «И пришел паук»