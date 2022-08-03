Из элитной школы похищают девочку Меган, дочь сенатора Роуза. Преступник оказывается оригиналом, каких мало: вместо того чтобы спокойно дождаться своего заслуженного выкупа, он начинает играть с полицией в опасную игру, основными участниками которой становятся доктор Алекс Кросс и Джез Флэниган, его новая напарница из секретной службы, охранявшей школу.

